В Нягани застрелили четырех медведей, выходивших в город
08.10.2026, 09:27
Охотники застрелили в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) четырех медведей, которые выходили из леса в город, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава города Иван Ямашев.
Так, два дня назад ликвидировали медведя, которого неоднократно замечали жители садовых массивов. Другие опасные для человека особи также встречались в районе дач и пятом микрорайоне. Во всех случаях животных отгоняли в лес — подальше от жилых территорий.
«Лесники, егеря и охотники ежедневно мониторят участки, граничащие с городом. Если рядом вновь окажутся медведи, их отгонят в привычную среду обитания. Чтобы подобные опасные ситуации больше не возникали, каждый должен соблюдать простые правила, а именно – не оставлять мусор и продукты открытыми рядом с лесом, ведь животных привлекают пищевые отходы»,— сказал господин Ямашев.
В этом году в ХМАО сообщали около 200 раз о выходе медведей к населенным пунктам, включая объекты нефтегазовой отрасли. К началу октября застрелили 81 особь.