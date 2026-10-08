В Нягани застрелили четырех медведей, выходивших в город

«Лесники, егеря и охотники ежедневно мониторят участки, граничащие с городом. Если рядом вновь окажутся медведи, их отгонят в привычную среду обитания. Чтобы подобные опасные ситуации больше не возникали, каждый должен соблюдать простые правила, а именно – не оставлять мусор и продукты открытыми рядом с лесом, ведь животных привлекают пищевые отходы»,— сказал господин Ямашев.