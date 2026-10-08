Сергей Шишкарев предложил создать в Новороссийске южный филиал Морского центра РФ
08.10.2026, 09:23
Сергей Шишкарев после выхода из капитала группы компаний «Дело» намерен продолжить участвовать в развитии Новороссийска. В интервью «Ъ» предприниматель назвал город своей родиной и сообщил о планах создать на базе Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова южный филиал Морского центра России.
«Это моя родина, с большой и малой буквы. Это город, который дал мне все»,— заявил господин Шишкарев. Он отметил, что является почетным гражданином Новороссийска, продолжает быть зарегистрированным в городе и платить там региональные налоги. По его словам, после одобрения Морской коллегией РФ концепции создания Морского центра России он предложил разместить его южный филиал в Новороссийске. Предприниматель заявил о готовности профинансировать проект и предоставить необходимую инфраструктуру. «Поэтому все, что касается Новороссийска (кроме футбола),— все будет»,— сказал он.
Накануне стало известно о завершении сделки по продаже господином Шишкаревым своей доли в ГК «Дело» госкорпорации «Росатом». В ближайшее время он сложит полномочия председателя совета директоров группы и покинет компанию. «Для меня это безумно тяжелое, хотя и единственно верное в сложившихся обстоятельствах решение»,— сообщил предприниматель сотрудникам ГК «Дело». По его словам, он создавал и развивал компанию на протяжении 33 лет.