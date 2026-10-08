Сергей Шишкарев предложил создать в Новороссийске южный филиал Морского центра РФ

«Это моя родина, с большой и малой буквы. Это город, который дал мне все»,— заявил господин Шишкарев. Он отметил, что является почетным гражданином Новороссийска, продолжает быть зарегистрированным в городе и платить там региональные налоги. По его словам, после одобрения Морской коллегией РФ концепции создания Морского центра России он предложил разместить его южный филиал в Новороссийске. Предприниматель заявил о готовности профинансировать проект и предоставить необходимую инфраструктуру. «Поэтому все, что касается Новороссийска (кроме футбола),— все будет»,— сказал он.