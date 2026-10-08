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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Башкортостан

Баскетбольный клуб «Динамо» из Уфы начал с ничьей путь в Кубке России

08.10.2026, 09:21
Матч 1/16 финала мужского Кубка России по баскетболу между командами «Барнаул» и «Динамо» (Уфа) закончился ничьей — 83:83. Игра проходила в Барнауле.

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

После трех четвертей уфимцы вели в счете 68:56, однако концовка встречи осталась за хозяевами.
Лидером «Динамо» по очкам стал Юрий Умрихин (19 очков), в составе «Барнаула» самым результативным оказался Павел Лобарев (16 очков).
Ответная встреча 1/16 финала состоится 29 октября в Уфе.

Идэль Гумеров