В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников
08.10.2026, 09:20
В 07:04 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на семь городов Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульма, Заинск, Лениногорск, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны отменена», — говорится в сообщении.
Угрозу атаки объявили в 05:39. На полчаса раньше в республике объявили режим беспилотной опасности, он сохраняется до сих пор.
На этом фоне для обеспечения безопасности пассажиров в аэропортах Татарстана вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас их сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска, в Бугульме ограничения еще действуют.