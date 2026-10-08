Уфимку будут судить за мошенничество

В Уфе передано в суд уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии, фигурантка дела пообещала матери обвиняемого в незаконном обороте наркотиков за деньги изменить меру пресечения ее сыну и назначить наказание без лишения свободы. Деньги она якобы планировала передать сотрудникам УФСБ, других правоохранительных органов и суда. При этом фактических возможностей влиять на ход расследования у нее не было, отметили в ведомстве.