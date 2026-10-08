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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Башкортостан

Уфимку будут судить за мошенничество

08.10.2026, 09:19
В Уфе передано в суд уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии, фигурантка дела пообещала матери обвиняемого в незаконном обороте наркотиков за деньги изменить меру пресечения ее сыну и назначить наказание без лишения свободы. Деньги она якобы планировала передать сотрудникам УФСБ, других правоохранительных органов и суда. При этом фактических возможностей влиять на ход расследования у нее не было, отметили в ведомстве.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Потерпевшая передала часть требуемой суммы, но после обратилась с заявлением в УФСБ.

Олег Вахитов