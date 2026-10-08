В Геленджике топливо реализуют 22 АЗС
08.10.2026, 09:15
В Геленджике по состоянию на 9:00 8 октября топливо было доступно на 22 автозаправочных станциях. Об этом сообщает муниципальный центр управления города.
АИ-95 продается на семи станциях, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на десяти. В частности, все три вида топлива были доступны на АЗС «Роснефть» на Строительном проспекте, на улице Туристической и в селе Архипо-Осиповка на улице Ленина, у трассы М-4.
На АЗС «Лукойл» на улице Островского был доступен АИ-95 по топливным картам и дизельное топливо. На станции у кольца на трассе М-4 «Дон» — АИ-92 и ДТ. В селе Архипо-Осиповка — АИ-95, АИ-92 и ДТ.
На АЗС «Газпромнефть» на объездной М-4 «Дон» в наличии были АИ-95 и ДТ. На улице Ходенко и Сухумском шоссе — только дизельное топливо.
На АЗС «Уфимнефть» на объездной М-4 «Дон» доступны АИ-95 и ДТ.