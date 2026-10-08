В Геленджике топливо реализуют 22 АЗС

АИ-95 продается на семи станциях, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на десяти. В частности, все три вида топлива были доступны на АЗС «Роснефть» на Строительном проспекте, на улице Туристической и в селе Архипо-Осиповка на улице Ленина, у трассы М-4.