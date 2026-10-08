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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Краснодаре отменили сигнал «атака БПЛА»

08.10.2026, 09:00
В Краснодаре отменен сигнал «атака БПЛА». Об этом сообщили в оперативном штабе.
Если вы обнаружили обломки беспилотника, рекомендуется сообщить об этом по телефону 112. К ним не следует подходить и по возможности не допускать третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и спецслужб, а также не фотографировать их.
При обнаружении публикаций об этом в соцсетях и мессенджерах не рекомендуется отвечать на уточняющие вопросы в комментариях.

Алина Зорина