В Краснодаре отменили сигнал «атака БПЛА»
08.10.2026, 09:00
В Краснодаре отменен сигнал «атака БПЛА». Об этом сообщили в оперативном штабе.
Если вы обнаружили обломки беспилотника, рекомендуется сообщить об этом по телефону 112. К ним не следует подходить и по возможности не допускать третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и спецслужб, а также не фотографировать их.
При обнаружении публикаций об этом в соцсетях и мессенджерах не рекомендуется отвечать на уточняющие вопросы в комментариях.