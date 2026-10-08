Владимиру Путину доложили о ситуации с атакованным танкером у берегов Сочи
08.10.2026, 08:51
Президенту России Владимиру Путину представили все доклады по ситуации с танкером «Афрамакс Рио», который был атакован безэкипажным катером в акватории Черного моря у побережья Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все доклады Владимиром Путиным получены, с ликвидацией последствий атаки танкера «все хорошо».
Ранее сообщалось, что вечером 6 октября судно с грузом нефти, следующее под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами у берегов Сочи. В Минтрансе заявили, что из-за атаки началось открытое горение нефти в акватории Черного моря.