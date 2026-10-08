Владимиру Путину доложили о ситуации с атакованным танкером у берегов Сочи

Ранее сообщалось, что вечером 6 октября судно с грузом нефти, следующее под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами у берегов Сочи. В Минтрансе заявили, что из-за атаки началось открытое горение нефти в акватории Черного моря.