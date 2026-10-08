В Свердловской области объявлена беспилотная опасность

Глава региона напомнил, что запрещено снимать работу систем ПВО или беспилотников и распространять информацию об этом. Также нельзя трогать любые обломки. О подозрительных объектах нужно рассказать по номеру 112. Кроме того, в области могут ограничить связь и мобильный интернет.