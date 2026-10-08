В Свердловской области объявлена беспилотная опасность
08.10.2026, 08:48
На территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил в своих социальных сетях губернатор Денис Паслер. По данным регионального МЧС, он действует с 10:30.
Глава региона напомнил, что запрещено снимать работу систем ПВО или беспилотников и распространять информацию об этом. Также нельзя трогать любые обломки. О подозрительных объектах нужно рассказать по номеру 112. Кроме того, в области могут ограничить связь и мобильный интернет.
Ранее опасность атаки БПЛА объявили в соседних Пермском крае и Башкортостане. В последний раз на Среднем Урале режим вводили 30 сентября.