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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Над Крымом и другими регионами РФ за ночь сбили 399 БПЛА

08.10.2026, 08:30
Над территориями Республики Крым и других регионов России в ночь на 8 октября ликвидировали 399 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники самолетного типа перехватили и уничтожили дежурные силы ПВО в период с 20:00 мск 7 октября до 08:00 мск 8 октября. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Башкортостан, Республикой Крым, Республикой Татарстан и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина