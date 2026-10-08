На Ставрополье отремонтировали фасады трех МКД за 11,9 млн рублей
08.10.2026, 08:04
В Ставропольском крае завершили капитальный ремонт кирпичных фасадов трех многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта региона.
Ремонт выполнен в домах на улице Гагарина, 20 в Невинномысске, улице Ленина, 68 в Лимане и улице Московской, 39 в станице Ессентукской. Отмечается, что здания были построены в 1958–1978 годах. Общая площадь обновленных поверхностей превысила 2,7 тыс. кв. м, а стоимость работ составила более 11,9 млн руб.
На фасадах выявили трещины и другие повреждения. Во время ремонта поверхности очистили, заделали дефекты, загрунтовали и укрепили армирующей сеткой. После нанесения штукатурного слоя фасады окрасили составами, устойчивыми к атмосферным воздействиям. Одновременно были приведены в порядок входные группы и балконы.