На Ставрополье отремонтировали фасады трех МКД за 11,9 млн рублей

Ремонт выполнен в домах на улице Гагарина, 20 в Невинномысске, улице Ленина, 68 в Лимане и улице Московской, 39 в станице Ессентукской. Отмечается, что здания были построены в 1958–1978 годах. Общая площадь обновленных поверхностей превысила 2,7 тыс. кв. м, а стоимость работ составила более 11,9 млн руб.