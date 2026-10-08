Тюменская таможня пресекла незаконный вывоз 2 тонн нефтепродуктов в Казахстан
08.10.2026, 07:55
Инспекторы Тюменской таможни пресекли попытку незаконного вывоза нефтепродуктов в Казахстан. В грузовом отсеке автомобиля были обнаружены 2 тонны брикетов желто-серого вещества, которые отсутствовали в таможенной декларации, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.
Изъятый груз был направлен на экспертизу. Специалисты установили, что нефтепродукт является воском-антиозонатом — полученным из битумных пород сыром парафине с содержанием масла свыше 19%. Нефтепродукты относятся к стратегическим ресурсам. Их перемещение в Казахстан требует обязательного декларирования наравне с экспортом за пределы ЕАЭС.
Отсутствие документов на товар квалифицировано как административное правонарушение. В отношении владельца груза возбуждены два дела: по ч.1 ст.16.2 КоАП (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений).