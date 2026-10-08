Тюменская таможня пресекла незаконный вывоз 2 тонн нефтепродуктов в Казахстан

Изъятый груз был направлен на экспертизу. Специалисты установили, что нефтепродукт является воском-антиозонатом — полученным из битумных пород сыром парафине с содержанием масла свыше 19%. Нефтепродукты относятся к стратегическим ресурсам. Их перемещение в Казахстан требует обязательного декларирования наравне с экспортом за пределы ЕАЭС.