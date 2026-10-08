В Свердловской области ожидается открытие нового месторождения изумрудов
08.10.2026, 06:55
На территории Свердловской области Минприроды РФ в ближайшие годы ожидает открытия нового месторождения изумрудов и в будущем прироста запасов добытого драгоценного камня, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
На георазведку в этом году направят 34,5 млн руб. — в эту сумму также входит поиск новых месторождений корунда и янтаря в Бурятии, Коми и Калининградской области. В России таких месторождений, включая изумрудные, немного, как и в целом по миру: их открытия не являются частыми, например, в этом году таковых еще не было.
Первое в России месторождение изумрудов было обнаружено в феврале 1831 года в нескольких десятках километров от Екатеринбурга. Тогда же командир Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Коковин на Изумрудных копях Урала заложил первый прииск.