Главные новости за 7 октября. Кавказ
07.10.2026, 20:51
В Дагестане по итогам сентября сменились лидеры рейтинга застройщиков по потребительским качествам жилых комплексов.
За девять месяцев 2026 года экспорт сахарной продукции из Ставропольского края увеличился в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за январь—сентябрь ставропольские производители поставили за рубеж продукцию агропромышленного комплекса более чем на $350 млн.
Ставропольский краевой суд взыскал с бывшего первого заместителя руководителя комитета градостроительства администрации Ставрополя более 4,1 млн руб. Эта сумма, по данным прокуратуры края, отражает разницу между рыночной стоимостью систем для затемнения окон и суммой, которую город потратил на их закупку для новой школы.
В КЧР в суд направили дело пилота вертолета после столкновения с горным хребтом. Собственнику воздушного судна, согласно материалам дела, причинен ущерб более чем на 173 млн руб.
В Дагестане назначили три общественных советника врио главы республики. Советниками стали Людмила Авшалумова, Магди Айналов и Зульгимар Тагибова.
Уголовное дело о хищении муниципальных земельных ресурсов краевого центра передано в суд. Главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершило расследование в отношении организованной группы из пяти человек, которые наладили схему противоправного получения прав собственности на участки, принадлежащие городу.