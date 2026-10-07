Главные новости за 7 октября. Ростов-на-Дону и область
07.10.2026, 20:38
За девять месяцев 2026 года погрузка на железной дороге в Ростовской области составила 8,1 млн т, увеличившись на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной объем пришелся на строительные грузы — 4,1 млн т, что на 11,9% больше прошлогоднего показателя.
В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону восьми обвиняемым в подготовке серии терактов и покушений на руководство Крыма гособвинение запросило от 10 до 28 лет лишения свободы.
Ростовская область в 2025 году экспортировала сельскохозяйственную продукцию на $5,18 млрд, заняв второе место среди российских регионов по объему агроэкспорта.
В январе—июле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Ростовской области выросли на 12% год к году, до 18,9 тыс. штук. В июле продажи новых авто на Дону практически не изменились. В сравнении с маем они выросли на 7,8%, до 3 тыс. штук.
Средний чек в заведениях общественного питания Ростова-на-Дону за год снизился примерно на 15%. При этом рост числа гостей позволил бизнесу компенсировать снижение чека.
Аптечные продажи в Ростовской области в сентябре выросли на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом средний чек снизился на 1,7%. Основным фактором роста стал сезонный спрос на препараты для лечения простуды и гриппа.