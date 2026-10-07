Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

Суд прекратил спор курского завода «Мираторга» с уфимским поставщиком на 64 млн

07.10.2026, 19:34
Арбитражный суд Курской области прекратил производство по иску местного ООО «Гепаринус» (совместный проект АПХ «Мираторг» и липецкой структуры нидерландской Van Hessen, запущенный в 2023 году) к уфимскому ООО «Гепарус». Причиной стало исключение ответчика из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Константин Франовский / Коммерсантъ

Изначально «Гепаринус» требовал взыскать с «Гепаруса» 63,8 млн руб. В сумму требований входили 41,3 млн основного долга, 17,9 млн неустойки и 4,6 млн процентов за пользование чужими денежными средствами. Поводом для иска послужило нарушение обязательств по поставке продукции. Однако на момент рассмотрения дела в конце августа 2026 года выяснилось, что правоспособность ответчика прекращена в связи с его ликвидацией. Суд также постановил вернуть истцу уплаченную госпошлину в размере 793,8 тыс. руб.

По данным Rusprofile, ООО «Гепаринус» зарегистрировано в селе Черницыно Октябрьского района Курской области в декабре 2020 года. Основной вид деятельности — производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу. Уставный капитал составляет 60 млн руб. Гендиректором является Александр Неведомский. В 2024 году завод выручил 76 млн руб., убыток составил 171 млн руб.

ООО «Гепарус» было зарегистрировано в Уфе в сентябре 2024 года для оптовой торговли химическими продуктами. Уставный капитал составлял 3 млн руб. Генеральным директором с сентября 2024 года выступала Илюза Идельбаева. В то же время она стала руководителем московского ООО «Чжунго» (торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности), учредителем которого являлся гражданин Китая Гао Синю. Владельцем 100% долей ООО «Гепарус» был Цю Цзюньцзе (тоже гражданин Китая). 2024 год компания завершила с выручкой 11 млн и чистой прибылью 747 тыс. руб. Более актуальных финансовых показателей нет. Организация ликвидирована в августе 2025 года.

В октябре 2025 года сообщалось, что с начала года ООО «Гепаринус» отправило на экспорт в Китай 22 т гепарина, намереваясь до конца года отгрузить еще 14 т.
Возведение завода по производству гепарина в Октябрьском районе Курской области стартовало во втором квартале 2021 года. За время реализации проекта его изначальная стоимость увеличилась с 1,4 млрд до 1,6 млрд руб. В 2023 году в «Мираторге» отмечали, что при выходе завода на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в региональный бюджет должны составить порядка 268 млн руб.

Кабира Гасанова