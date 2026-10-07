Суд прекратил спор курского завода «Мираторга» с уфимским поставщиком на 64 млн

По данным Rusprofile, ООО «Гепаринус» зарегистрировано в селе Черницыно Октябрьского района Курской области в декабре 2020 года. Основной вид деятельности — производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу. Уставный капитал составляет 60 млн руб. Гендиректором является Александр Неведомский. В 2024 году завод выручил 76 млн руб., убыток составил 171 млн руб.

ООО «Гепарус» было зарегистрировано в Уфе в сентябре 2024 года для оптовой торговли химическими продуктами. Уставный капитал составлял 3 млн руб. Генеральным директором с сентября 2024 года выступала Илюза Идельбаева. В то же время она стала руководителем московского ООО «Чжунго» (торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности), учредителем которого являлся гражданин Китая Гао Синю. Владельцем 100% долей ООО «Гепарус» был Цю Цзюньцзе (тоже гражданин Китая). 2024 год компания завершила с выручкой 11 млн и чистой прибылью 747 тыс. руб. Более актуальных финансовых показателей нет. Организация ликвидирована в августе 2025 года.