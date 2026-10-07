В Ростовской области 170 целевых ординаторов устроились в больницы
07.10.2026, 19:32
Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ) в 2026 году выпустил 201 ординатора, обучавшегося по целевому набору. Из них 170 человек уже трудоустроены в 62 государственных медицинских организациях Дона. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Специалисты пополнили коллективы больниц и поликлиник Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Новочеркасска, Гукова, Шахт, Каменска-Шахтинского, Батайска, а также Аксайского и Сальского районов.
«Более 65% молодых специалистов начнут свою работу в медицинских организациях региона. Это более 100 врачей, работа которых позволит сделать медицинскую помощь доступнее на местах», — приводят в сообщении слова министра здравоохранения Ростовской области Наири Варданяна.
Отмечается, что для адаптации молодых специалистов за каждым из них закреплен опытный наставник. В правительстве региона отметили, что трудоустройство выпускников находится на особом контроле.