В Ростовской области 170 целевых ординаторов устроились в больницы

Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ) в 2026 году выпустил 201 ординатора, обучавшегося по целевому набору. Из них 170 человек уже трудоустроены в 62 государственных медицинских организациях Дона. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.