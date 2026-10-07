Расул Текеев покинул пост министра туризма Карачаево-Черкесии

Расул Текеев завершил работу в должности министра туризма и курортов Карачаево-Черкесии. О своем уходе чиновник сообщил в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минтуризма КЧР Фото: пресс-служба минтуризма КЧР

«Сегодня для меня особенный день — я завершаю работу в должности министра туризма и курортов КЧР. Признаюсь, уходить непросто: столько идей, столько планов, столько людей, с которыми мы двигались вперед», — написал господин Текеев.

Он отметил, что развитие туризма в республике продолжится и отрасль стала одним из направлений региональной экономики. Причины ухода с поста в сообщении не уточняются.

Константин Соловьев