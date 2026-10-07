Воронежский «Буран» начал выездную серию с победы над «Омскими Крыльями»
07.10.2026, 19:12
В среду, 7 октября, воронежский ХК «Буран» провел первую игру выездной серии против «Омских Крыльев» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Единственную шайбу в этой встрече забросил в конце второго периода (37-я мин.) нападающий «ураганных» Владислав Курбатов, которому ассистировали Святослав Дорохов и Степан Карпов. Итоговый счет — 1:0 в пользу «Бурана». Матч в Омске прошел в присутствии 1 412 зрителей.
«Игра выдалась непростой, ребята полностью выполнили установку, смогли терпеть, выстоять в каких-то моментах. Большое им спасибо за такую самоотдачу, за большое желание. Едва ли можно назвать решающий момент матча: результат определили слаженные действия наших ребят»,— прокомментировал матч главный тренер «Бурана» Юрий Наваренко.
После 11 игр «Буран» занимает промежуточное третье место в турнирной таблице ВХЛ с 17 очками в активе. Столько же баллов у занимающего четвертое место тульского АКМ, но туляки уже сыграли 12 матчей. Опережают воронежцев только «Химик» из Воскресенска и «Нефтяник» из Альметьевска — у них по 18 очков. Однако эти команды также провели по 12 встреч.
В последней домашней серии «ураганные» уступили «Норильску», но обыграли красноярский «Сокол», новокузнецкий «Металлург» и «Динамо-Алтай».
Следующую игру воронежцы проведут 9 октября. Соперником станет один из аутсайдеров ВХЛ — ХК «Зауралье».