Воронежский «Буран» начал выездную серию с победы над «Омскими Крыльями»

После 11 игр «Буран» занимает промежуточное третье место в турнирной таблице ВХЛ с 17 очками в активе. Столько же баллов у занимающего четвертое место тульского АКМ, но туляки уже сыграли 12 матчей. Опережают воронежцев только «Химик» из Воскресенска и «Нефтяник» из Альметьевска — у них по 18 очков. Однако эти команды также провели по 12 встреч.