На Дону суд рассмотрит дела о мошенничестве при поставках топлива для военных городков
07.10.2026, 19:08
Военные следственные органы СК России завершили расследование уголовных дел в отношении владельца ООО «Межрегионтоп» Константина Шевцова, генерального директора компании Светланы Шевцовой и бывшего заместителя генерального директора Сергея Юнина. Они обвиняются в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СКР.
По данным следствия, в 2022 году Минобороны заключило с ООО «Межрегионтоп» многомиллионный договор субподряда на поставку твердого котельного топлива для отопления жилых домов военных городков в Южном военном округе. За доставку топлива отвечали фигуранты дела.
В 2023 году, как установило следствие, обвиняемые предоставили документы с заведомо ложными сведениями об объеме и качестве поставленного топлива, а также завысили его стоимость. В результате были похищены бюджетные средства, а Минобороны России причинен ущерб.
Кроме того, действия обвиняемых, по версии следствия, создали предпосылки для выхода из строя котельного оборудования и срыва отопления в жилых домах, где проживают семьи военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции.
На имущество фигурантов наложен арест на общую сумму 10 млн руб. Константин Шевцов, ранее объявленный в розыск, после задержания дал признательные показания. В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб.
Сергей Юнин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие считает собранные доказательства достаточными для направления дел в суд.