Аграрии Курской области по итогам 2025 года произвели продукции на 246 млрд
07.10.2026, 18:53
Совокупный объем производства продукции сельского хозяйства Курской области по итогам 2025 года в фактических ценах достиг 245,9 млрд руб. При этом индекс производства в сопоставимых ценах составил 97% к уровню предыдущего года. Об этом сообщили в Курскстате.
В структуре регионального агропромышленного комплекса традиционно преобладает растениеводство — на него пришлось 150,7 млрд руб., или 61,3% общего объема валовой продукции. Оставшуюся часть, 95,3 млрд руб., составила продукция животноводства.
Основными производителями сельскохозяйственной продукции в регионе остаются крупные предприятия. В 2025 году на долю сельскохозяйственных организаций пришлось 78,4% общего объема производства. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств составила 11,9%, а на хозяйства населения пришлось 9,7%.
По итогам прошлого года общий объем производства всего агропромышленного комплекса Курской областизафиксирован на уровне 535 млрд руб. В этой сумме 347 млрд руб. приходится на долю пищевой и перерабатывающей промышленности, а вклад непосредственно сельского хозяйства оценивается в 238 млрд руб.