Аграрии Курской области по итогам 2025 года произвели продукции на 246 млрд

Совокупный объем производства продукции сельского хозяйства Курской области по итогам 2025 года в фактических ценах достиг 245,9 млрд руб. При этом индекс производства в сопоставимых ценах составил 97% к уровню предыдущего года. Об этом сообщили в Курскстате.