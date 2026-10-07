На бездомных собак в Саратовской области выделят 26 млн рублей
07.10.2026, 18:48
С 2027 года на пункты временного содержания животных без владельцев в городах Саратовской области выделят почти 26 млн руб. Нормативы расходов утвердило региональное управление ветеринарии.
Саратов получит 9,9 млн руб. Энгельсскому району направят 6,1 млн руб., Балаковскому 5,9 млн, Балашовскому 4 млн.
На одну собаку предусмотрено более 10,2 тыс. руб. Из этой суммы 4053 руб. пойдут на отлов, 240 руб. за сутки в приюте, 5321 руб. на ветеринарные процедуры и 163 руб. на административные действия.