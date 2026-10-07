Оборот волгоградских организаций достиг 1,85 трлн рублей
07.10.2026, 18:41
За январь–август 2026 года организации Волгоградской области нарастили оборот до 1,85 трлн руб. Об этом сообщает Волгоградстат.
Новый показатель на 4,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Ранее, по данным на начало сентября, показатель не дотягивал до 1,6 трлн руб.
Больше всего оборота пришлось на торговлю и ремонт транспорта: 693,4 млрд руб., или 37,4%. Обрабатывающие производства дали 535,2 млрд, или 28,9%. Внутри обрабатывающего сектора заметнее всего выделяются выпуск продуктов питания и химическая продукция: 22,5% и 20,1% соответственно.