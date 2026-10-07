В Ростове перевозчику направили претензии на 4 млн рублей из-за срывов рейсов

В Ростове-на-Дону в адрес Южной транспортной компании, обслуживающей маршруты в Суворовский микрорайон, направлены судебные претензии на сумму более 4 млн рублей из-за срывов рейсов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По его словам, от жителей Суворовского поступает много жалоб на длительное ожидание автобусов. Сегодня первый заместитель главы города Владимир Иванов провел совещание с перевозчиками по этому вопросу.

Руководитель Южной транспортной компании пообещал исправить ситуацию. Господин Иванов поручил директору департамента транспорта Алексею Лисичкину до 1 ноября увеличить количество автобусов на маршрутах Суворовского, в том числе за счет привлечения дополнительного перевозчика.

Наталья Белоштейн