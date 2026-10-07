В Новороссийске вечером 7 октября топливо отпускают на 30 АЗС
07.10.2026, 18:21
В Новороссийске по состоянию на 18:00 7 октября топливо отпускают на 30 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС действуют ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только в топливные баки автомобилей, объем заправки ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами на одну машину. Ограничения введены по решению собственников АЗС. Об этом сообщает МУЦ города.
Бензина АИ-100 в наличии нет. АИ-95 можно приобрести на пяти АЗС, АИ-92 — на семи, дизельное топливо — на всех 30 работающих станциях.
В частности, топливо отпускают на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB, а также на станциях «Кристина», «Ягуар» и ООО «ВАМ».
На отдельных АЗС условия отличаются. Так, на части станций бензин доступен только для спецтранспорта или по топливным картам. На АЗС «Роснефти» на территории Цемдолины, расположенной рядом с развязкой, топливо отпускают для спецтранспорта по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этой АЗС.
Еще пять автозаправочных станций в городе временно не отпускают топливо.
На АЗС Rusoil на территории Цемдолины бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо доступны до 23:00. На станции PNB в селе Кирилловка доступны все три вида топлива, при этом с 23:45 до 00:10 предусмотрен технический перерыв.