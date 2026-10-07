В Новороссийске вечером 7 октября топливо отпускают на 30 АЗС

На отдельных АЗС условия отличаются. Так, на части станций бензин доступен только для спецтранспорта или по топливным картам. На АЗС «Роснефти» на территории Цемдолины, расположенной рядом с развязкой, топливо отпускают для спецтранспорта по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этой АЗС.