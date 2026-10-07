В Каспийске УК обязали выплатить 300 тысяч рублей за травму у подъезда

Каспийский городской суд частично удовлетворил иск местной жительницы к управляющей компании ООО «УК «Современник» о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в марте этого года женщина при выходе из подъезда многоквартирного дома упала в неогороженный приямок цокольного этажа. В результате она получила травму и проходила стационарное лечение.

Представитель УК возражал против требований, ссылаясь на то, что дом был передан компании уже без ограждения приямка, а устранение строительных недостатков относится к обязанностям застройщика. Однако инстанция установила, что организация не исполнила обязанности по обеспечению безопасности общего имущества и не представила доказательств принятия мер для предотвращения травмы.

В итоге с управляющей компании взыскали 300 тыс. руб. и расходы по уплате госпошлины в 3 тыс. руб. Решение суда не вступило в законную силу.

Константин Соловьев