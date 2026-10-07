Продажи средств от простуды в Воронежской области выросли вдвое в сентябре
07.10.2026, 18:15
В сентябре продажи средств от простуды и гриппа в Воронежской области увеличились на 106,5% относительно августа, а противовирусных препаратов — на 63%. В целом аптечный оборот в регионе за месяц вырос на 7,5%, при этом средний чек сократился на 5,4%. Об этом сообщили в пресс-службе аптечного маркетплейса «Ютека».
Воронежцы также стали активнее покупать лекарства для поддержания иммунитета (+20,9%), средства для лечения бронхиальной астмы (+20,8%) и гормональные препараты (+15,6%). Напротив, спрос снизился на средства от диабета (-10,8%), препараты от аллергии (-9,9%), контрацептивы (-6,9%) и препараты для снижения веса (-6,9%).
В аптеках Воронежской, Курской и Тамбовской областей полностью пропал из продажи препарат «Атаракс» бельгийского производителя UCB Pharma SA. При этом спрос на него в Черноземье с января по август 2026 года увеличился на 8,8%, достигнув 27,8 млн руб. Наиболее заметный рост продаж был зафиксирован в Липецкой области (+58,6%), где препарат еще имеется в наличии. В целом по макрорегиону объем реализации всех препаратов на основе гидроксизина за восемь месяцев вырос на 18,8% и составил 32,8 млн руб.