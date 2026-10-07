Продажи средств от простуды в Воронежской области выросли вдвое в сентябре

В аптеках Воронежской, Курской и Тамбовской областей полностью пропал из продажи препарат «Атаракс» бельгийского производителя UCB Pharma SA. При этом спрос на него в Черноземье с января по август 2026 года увеличился на 8,8%, достигнув 27,8 млн руб. Наиболее заметный рост продаж был зафиксирован в Липецкой области (+58,6%), где препарат еще имеется в наличии. В целом по макрорегиону объем реализации всех препаратов на основе гидроксизина за восемь месяцев вырос на 18,8% и составил 32,8 млн руб.