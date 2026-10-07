Официальные курсы валют ЦБ на 8 октября
07.10.2026, 18:00
|Австралийский доллар
|59,7410
|Английский фунт
|113,5104
|Белорусский рубль
|27,8837
|Гонконгский доллар*
|10,9201
|Дирхам ОАЭ
|23,3388
|Доллар США
|85,7116
|Евро
|96,0313
|Индийская рупия**
|88,8804
|Казахстанский тенге**
|18,8430
|Канадский доллар
|60,1316
|Китайский юань
|12,7516
|СДР
|115,7910
|Сингапурский доллар
|66,8395
|Турецкая лира*
|17,3968
|Украинская гривна*
|19,0702
|Шведская крона*
|85,6826
|Швейцарский франк
|102,5937
|Японская иена**
|54,2753
*За 10. **За 100.