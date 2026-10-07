Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 8 октября

07.10.2026, 18:00
Австралийский доллар59,7410
Английский фунт113,5104
Белорусский рубль27,8837
Гонконгский доллар*10,9201
Дирхам ОАЭ23,3388
Доллар США85,7116
Евро96,0313
Индийская рупия**88,8804
Казахстанский тенге**18,8430
Канадский доллар60,1316
Китайский юань12,7516
СДР115,7910
Сингапурский доллар66,8395
Турецкая лира*17,3968
Украинская гривна*19,0702
Шведская крона*85,6826
Швейцарский франк102,5937
Японская иена**54,2753

*За 10. **За 100.