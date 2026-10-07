На Дону апелляция отказала Рослесхозу в споре с рыбхозом Белый Амур

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ Рослесхозу в иске об установлении границ участка ростовского рыбхоза Белый Амур, признав приоритет данных ЕГРН над сведениями государственного лесного реестра. Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.

Спор возник из-за пересечения участка рыбхоза с землями лесного фонда Шахтинского лесничества Ростовской области. По результатам обследования 2024 года площадь пересечения составила 43 647 кв. м — 87% общей площади участка. Рослесхоз настаивал на том, что участок частично занимает земли лесного фонда и относится к защитным лесам, в том числе к лесам в водоохранных зонах.

Суд первой инстанции установил, что право собственности ООО «Рыбное хозяйство Белый Амур» на участок зарегистрировано 25 июля 2008 года, а на кадастровый учет он поставлен в 2007 году. Категория земель — сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования — для сельскохозяйственного производства. Общество занимается пресноводным рыбоводством. Лесные насаждения на участке отсутствуют, вырубка не производилась. Границы Шахтинского лесничества установлены позднее — приказом Рослесхоза от 12 февраля 2019 года.

Суд указал, что при определении категории земель приоритет имеют сведения ЕГРН, а не государственного лесного реестра. Помимо этого, Рослесхоз избрал ненадлежащий способ защиты: требование об установлении границ фактически лишало ответчика права собственности на весь участок, тогда как подобный спор подлежит разрешению через виндикационный иск. Доказательств принадлежности участка Российской Федерации представлено не было.

Суд также отметил, что общество является добросовестным приобретателем, более десяти лет использует участок по целевому назначению, а уполномоченные органы длительное время бездействовали. «Ошибки в реестрах не могут быть поставлены в вину приобретателю», — констатировал суд.

Апелляционная инстанция согласилась с этими выводами. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.

Тат Гаспарян