В Хвалынске к 2028 году откроют круглогодичный туркомплекс за 191 млн рублей
07.10.2026, 17:50
В Хвалынске планируют создать круглогодичный парк отдыха «Ривьера». Объем инвестиций оценивается 191,4 млн руб, сообщила пресс-служба мининвеста Саратовской области.
На территории будущего парка уже возведены гостиница, ресторан и банный комплекс, подведены коммуникации, проведено благоустройство. Чтобы загрузить базу в межсезонье, инвестор планирует построить конференц-зал и термальный комплекс с открытым бассейном, работающим круглогодично. Также предполагается обустроить берег с пляжем и организовать водные аттракционы.
Первую очередь комплекса рассчитывают сдать в декабре 2026 года. Полностью завершат проект к 2028 году.