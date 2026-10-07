В Хвалынске к 2028 году откроют круглогодичный туркомплекс за 191 млн рублей

На территории будущего парка уже возведены гостиница, ресторан и банный комплекс, подведены коммуникации, проведено благоустройство. Чтобы загрузить базу в межсезонье, инвестор планирует построить конференц-зал и термальный комплекс с открытым бассейном, работающим круглогодично. Также предполагается обустроить берег с пляжем и организовать водные аттракционы.