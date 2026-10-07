В Ростове руководителя подразделения ведомственной охраны будут судить за взятку

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя подразделения по ведомственной охране объектов транспортной инфраструктуры. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 2 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с сентября 2024 года по июнь 2025 года обвиняемый передал одному из руководителей организации 100 тыс. руб. Деньги, как считают правоохранители, предназначались за содействие в назначении повышенных премий ему и подчиненным сотрудникам, а также за общее покровительство по службе. Кроме того, взятка должна была обеспечить содействие в материально-техническом обеспечении подразделения.

Уголовное дело направили в суд. Дело в отношении должностного лица, обвиняемого в получении взяток, ранее также было передано в суд и сейчас рассматривается по существу.

Константин Соловьев