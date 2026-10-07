Жительницу Ставрополья приговорили к семи годам за комментарий в Telegram

В Ставропольском крае 45-летняя жительница села Ростовановского Курского округа получила семь лет колонии за публичное оправдание терроризма в сети интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Приговор вынес Южный окружной военный суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В январе 2023 года фигурантка разместила в Telegram комментарий под одной из публикаций. Следствие установило, что в нем содержалось оправдание насильственных террористических действий. В ведомстве также сообщили, что фигурантка придерживалась радикально-экстремистских взглядов.

Суд назначил ей семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще три года после освобождения ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в сети интернет.

Наталья Белоштейн