Денис Заболотний: «Новогодние праздники в Абрау-Дюрсо сейчас обеспечивают летнюю выручку»
Бизнес-завтрак КубА Клуба
07.10.2026, 17:31
КубА Клуб провел очередной осенний бизнес-завтрак. Спикером встречи стал генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо» Денис Заболотний. Сегодня курорт «Абрау-Дюрсо» представляет собой пример синергетического эффекта развития разных бизнесов, объединенных общей идеей.
Денис Заболотний — коренной краснодарец. Он окончил дипломатическую академию, после чего первые серьезные карьерные шаги сделал в администрации Краснодарского края, где еще при Александре Ткачеве начало развиваться международное направление. Там он занимался развитием внешнеэкономических связей, организацией первых сочинских форумов, участия региона в международных форумах за рубежом. Впоследствии он работал в компании «Омега», занимавшейся строительством и затем эксплуатацией олимпийских объектов (Главный медиацентр и конькобежный центр «Адлер-Арена»), возглавлял проект «Формула 1», который реализовывался на территории Олимпийского парка.
С этим опытом он перешел в проект Абрау-Дюрсо. Изначально винный туризм начинал развиваться здесь как маркетинговый инструмент продвижения завода игристых напитков. Однако со временем это направление стало самодостаточным. И сегодня туристический кластер способен существовать в этой локации практически независимо от энотуризма как такового. Сегодня это и непосредственно эно-, и гастротуристическое, и гостиничное, и event-, и арендное, и музейное, и эконаправления. Услуги курорта в совокупности с производством тихих и игристых вин дают синергетический эффект и поддерживают друг друга.
Локация, благодаря плотному графику ивентов самых разных концепций и сильной команде менеджеров, стала многоотраслевым, работающим круглогодично туристическим кластером, а новогодние праздники сейчас обеспечивают летнюю выручку.
Курорт имеет колоссальную популярность, его посещают более 500 000 туристов за год.
Одним из вызовов Денис Заболотний считает нагрузку на дорогу. Хотя сейчас обсуждается строительство еще двух автомобильных дорог дополнительно к существующей: со стороны Утриша и со стороны Новороссийска.
Справка о КубА Клуб
КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.
Рекламодатель: ИП Пшеничный Алексей Александрович
ИНН 231103204740Реклама. 16+
ИНН 231103204740Реклама. 16+