Денис Заболотний: «Новогодние праздники в Абрау-Дюрсо сейчас обеспечивают летнюю выручку»

С этим опытом он перешел в проект Абрау-Дюрсо. Изначально винный туризм начинал развиваться здесь как маркетинговый инструмент продвижения завода игристых напитков. Однако со временем это направление стало самодостаточным. И сегодня туристический кластер способен существовать в этой локации практически независимо от энотуризма как такового. Сегодня это и непосредственно эно-, и гастротуристическое, и гостиничное, и event-, и арендное, и музейное, и эконаправления. Услуги курорта в совокупности с производством тихих и игристых вин дают синергетический эффект и поддерживают друг друга.