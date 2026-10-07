Дело о гибели супругов на автомойке под Волгоградом направлено в суд

Следствие установило, что предприниматель построил автомойку в селе Карповка без проекта и должной вентиляции. С июня по август 2025 года мойка начала работу, внутри установили автомат самообслуживания. Ввод в эксплуатацию и контроль соответствия требованиям безопасности при этом не проводились.