Дело о гибели супругов на автомойке под Волгоградом направлено в суд
07.10.2026, 17:34
Городищенский райсуд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело против предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону. По данным картотеки суда, речь идет о Зограбе Зограбяне.
Следствие установило, что предприниматель построил автомойку в селе Карповка без проекта и должной вентиляции. С июня по август 2025 года мойка начала работу, внутри установили автомат самообслуживания. Ввод в эксплуатацию и контроль соответствия требованиям безопасности при этом не проводились.
Ночью 24 февраля 2026 года на автомойке в автомобиле обнаружили тела молодых супругов 19 и 22 лет. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Следственный эксперимент показал, что при работающем двигателе вентиляция не отводила угарный газ: уже через несколько минут концентрация токсичного вещества превышала предельно допустимые значения более чем вдвое.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело уже поступило в суд.