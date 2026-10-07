На Дону жительницу Ставрополья приговорили к семи годам за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы 45-летнюю жительницу села Ростовановского Курского округа Ставропольского края. Она признана виновной в публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в январе 2023 года фигурантка, придерживавшаяся радикально-экстремистских взглядов, разместила в мессенджере Telegram комментарий под одной из публикаций с оправданием насильственных террористических действий.

Доказательства, собранные Кировским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ставропольскому краю, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Обвиняемая признана виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет».

Помимо семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, суд запретил ей в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в сети интернет.

Наталья Белоштейн