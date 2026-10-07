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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

Новым генеральным директором «Гермес-Липецк» стала Надежда Иванченко

07.10.2026, 17:59
Генеральным директором ООО «Гермес-Липецк» (бывший «Виссманн Липецк», входит в состав промышленной группы «Гермес»)  стала Надежда Иванченко. Это следует из выписки из ЕГРЮЛ. С февраля 2025 года генеральным директом выступал Денис Мартиянцев.
Согласно Rusprofile, о госпоже Иванченко нет сведений как об учредителе или индивидуальном предпринимателе.

По данным Rusprofile, ООО «Гермес-Липецк» зарегистрировано в Липецкой области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство котлов центрального отопления. Уставный капитал — 1 млрд руб. Компания принадлежит Полине Шаровой, которая также является владельцем московского ООО «Гермес» и свердловского ООО «Гермес-Урал». Выручка компании в 2022 году составила 563 млн руб., увеличившись на 16,8% по сравнению с 2021 годом (482 млн руб.). Убыток вырос с 127 млн до 143 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.

По собственным данным, промышленная группа «Гермес» — группа машиностроительных предприятий полного цикла со 100% локализованной продукцией, производимой по немецкой технологии. Группа включает в себя заводы в Липецкой и Свердловской областях, а также в Москве.

Осенью 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Гермес-Липецк» запустил на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» цех, позволивший увеличить мощности завода в 3,5 раза по выпуску паровых котлов высокого давления Vitomax HS (до 80 ед. в год) и на 25% — по выпуску промышленных водогрейных котлов (до 1 тыс. ед. в год). Объем инвестиций превысил 500 млн руб.

Мария Свиридова