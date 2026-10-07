Новым генеральным директором «Гермес-Липецк» стала Надежда Иванченко

По данным Rusprofile, ООО «Гермес-Липецк» зарегистрировано в Липецкой области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство котлов центрального отопления. Уставный капитал — 1 млрд руб. Компания принадлежит Полине Шаровой, которая также является владельцем московского ООО «Гермес» и свердловского ООО «Гермес-Урал». Выручка компании в 2022 году составила 563 млн руб., увеличившись на 16,8% по сравнению с 2021 годом (482 млн руб.). Убыток вырос с 127 млн до 143 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.

По собственным данным, промышленная группа «Гермес» — группа машиностроительных предприятий полного цикла со 100% локализованной продукцией, производимой по немецкой технологии. Группа включает в себя заводы в Липецкой и Свердловской областях, а также в Москве.