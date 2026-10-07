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БашкортостанНовости компаний

СоюзМаш формирует единый контур взаимодействия государства, науки и промышленности

07.10.2026, 17:09
В Москве в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой – штаб-квартире Госкорпорации «Роскосмос» состоялось расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Центральной темой стало совершенствование механизмов взаимодействия государства, науки и индустрии в сфере технологического развития страны.

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Заседание провел председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. В работе приняли участие президент Лиги содействия оборонным предприятиям, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, директор ФСВТС, заместитель председателя СоюзМаш Дмитрий Шугаев, начальник Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в сфере ОПК Виктор Евтухов, начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам формирования и деятельности Государственного Совета Владимир Симоненко, первый заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский и заместитель министра Роман Чекушов, заместитель председателя СоюзМаш, генеральный директор «Рособоронэкспорта», представители федеральных органов власти, руководители крупнейших промышленных компаний, научных и образовательных организаций, а также члены Бюро Союза и Лиги, в числе которых была Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.
Открывая заседание, Сергей Чемезов отметил: «Как неоднократно отмечал наш Президент Владимир Владимирович Путин, от скорости создания и внедрения инноваций в современном мире зависит наш суверенитет, развитие экономики, решение важнейших оборонных задач. Необходимо выстроить единую цепочку: от научной идеи и разработки — через создание технологии — к её внедрению в производство и выпуску конкретной продукции. Законодательство здесь играет ключевую роль. Необходима не просто совокупность отдельных законов о науке, технологиях и промышленности, а согласованная нормативная система с едиными понятиями, приоритетами, механизмами поддержки и критериями оценки результата».
Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сделал акцент на качестве регулирования и необходимости сокращать путь от научной разработки до серийного решения.
«За последние годы нормативная база в научно-технологической сфере существенно расширилась, однако в ней сохраняются пересечения предметов регулирования, терминологические несогласованности и дублирование управленческих механизмов. Один из принципиальных вопросов — разграничить научные исследования и разработки, предполагающие получение конкретного конечного результата. Науке необходимо сохранить право на обоснованную ошибку: отрицательный результат может быть естественной частью научного поиска. К опытно-конструкторским и технологическим работам, напротив, должны применяться жесткие требования к эффективности расходования средств и достижению результата — без подмены реальной работы формальной отчетностью», — подчеркнул Владимир Гутенев.
На заседании также рассмотрели текущие проекты Союза и Лиги. В конце сентября стартовал новый сезон многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Донорская программа Союза также демонстрирует рост: за девять месяцев 2026 года проведено более 190 тысяч донаций крови и ее компонентов.
Среди региональных отделений СоюзМаш свою работу по этим направлениям ведет и Воронежское региональное отделение. При поддержке банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) оно участвует в инициативах Союза, направленных на популяризацию инженерных профессий и отечественного машиностроения. С 2017 года при участии Воронежского СоюзМаш проходят акции, в которых принимают участие более 2 тысяч человек.
Заседание завершилось церемонией награждения представителей промышленности, органов власти, экспертного и научно-образовательного сообщества.

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Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических вузов в 78 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основная цель деятельности — участие в формировании стратегии развития отрасли и механизмов государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.

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Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» создана в 1992 году. Ключевые направления ее деятельности — участие в формировании стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, выработка механизмов государственной политики по модернизации отрасли, защита интересов предприятий ОПК и содействие развитию их научно-технического и производственного потенциала. С 2012 года Ассоциацию возглавляет Владимир Гутенев.

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Совместное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» — одна из ключевых площадок взаимодействия государства и промышленного сообщества, на которой формируются предложения по развитию отечественного машиностроения и ОПК, совершенствованию промышленной и научно-технологической политики, законодательства и механизмов государственной поддержки. В работе Бюро участвуют руководители ведущих предприятий и корпораций, представители органов государственной власти, науки и образования.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

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