СоюзМаш формирует единый контур взаимодействия государства, науки и промышленности

Открывая заседание, Сергей Чемезов отметил: «Как неоднократно отмечал наш Президент Владимир Владимирович Путин, от скорости создания и внедрения инноваций в современном мире зависит наш суверенитет, развитие экономики, решение важнейших оборонных задач. Необходимо выстроить единую цепочку: от научной идеи и разработки — через создание технологии — к её внедрению в производство и выпуску конкретной продукции. Законодательство здесь играет ключевую роль. Необходима не просто совокупность отдельных законов о науке, технологиях и промышленности, а согласованная нормативная система с едиными понятиями, приоритетами, механизмами поддержки и критериями оценки результата».