Жители Казани тратят на одежду для работы в среднем 7,3 тысячи рублей
07.10.2026, 16:54
У 55% жителей Казани есть дресс-код или требования к внешнему виду на работе. В среднем жители Казани тратят на одежду для работы 7,3 тыс. руб. в месяц, сообщила пресс-служба «Авито».
У 45% казанцев действует запрет на шорты и слишком открытую одежду. Еще у 10% — строгий дресс-код: деловая одежда или установленная форма. При этом 73% опрошенных относятся к требованиям к внешнему виду положительно или нейтрально.
Главным критерием при выборе рабочей одежды для 61% респондентов остаются удобство и комфорт. На качество материалов ориентируются 35%, на внешний вид — 30%.