Форум «Креаномика»: в РостовенаДону обсудят практические инструменты для роста креативного бизнеса

С 9 по 13 октября 2026 года в РостовенаДону пройдёт форум креативных индустрий «Креаномика». Площадкой мероприятия станет Центр креативных индустрий по адресу Большая Садовая, 121. Форум объединит представителей творческих отраслей региона — от продюсеров и дизайнеров до владельцев локальных брендов — и предложит насыщенную программу по ключевым направлениям креативной экономики. Организатором форума выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») при поддержке Правительства и Министерства экономического развития Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы АНО МФК «РРАПП» Фото: пресс-службы АНО МФК «РРАПП»

Ключевым событием деловой части станет выступление Александра Белгорокова — эксперта в сфере развития бизнеса и хедлайнера форума. Его лекция и мастеркласс состоятся 10 октября. Особенность подхода спикера — минимум теории, максимум готовых инструментов: участникам представят скрипты, чеклисты и алгоритмы действий, применимые в работе уже на следующий день. Программа форума охватывает несколько тематических треков и включает панельные дискуссии, отраслевые кейсы, практические сессии и нетворкинг. Многодневный формат позволяет раскрыть разные сегменты креативных индустрий и дать участникам релевантные решения под конкретные задачи. Участие в форуме бесплатное, но требует предварительной регистрации на сайте creanomica.mbrostov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы АНО МФК «РРАПП» Фото: пресс-службы АНО МФК «РРАПП»

Организаторы рассчитывают на высокую вовлечённость локального бизнессообщества: сочетание отраслевой повестки и прикладных инструментов отвечает запросу рынка на измеримые результаты. Мероприятие продолжает курс на формирование устойчивой экосистемы для творческих предпринимателей региона и реализуется в рамках системной поддержки креативной экономики со стороны региональных институтов развития.

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АНО МФК «РРАПП»