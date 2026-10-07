В Ставрополе подвели итоги акции «Водопад призов» от Т2 и вручили главный приз — внедорожник TANK 700

В Ставрополе подвели итоги промоакции «Водопад призов», которую мобильный оператор Т2 приурочил к первой годовщине работы в Ставропольском крае. Главным призом стал гибридный внедорожник TANK 700 Edition One. Ключи от автомобиля 5 октября вручили жительнице Ставрополя Александре Волковой-Преображенской на официальном мероприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

По словам победительницы, об акции она узнала в личном кабинете приложения Т2, где и прошла регистрацию. О выигрыше жительница края первым делом сообщила супругу. Обладателя главного приза определил рандомайзер, случайно выбравший уникальный ID участника.

Основной этап акции продолжался с 18 августа по 29 сентября. За это время оператор разыграл более 14,5 тыс. призов. Первые 10 тыс. зарегистрировавшихся получили гарантированный подарок — сертификат в сеть магазинов «Пятерочка». Кроме того, еженедельно участники могли выиграть промокоды на скидки в сервисах «Яндекс Go», «Яндекс Еда» и на Ozon, а также смартфоны iPhone 17 Pro Max, консоли PlayStation 5 Slim, наушники AirPods Pro 2, смарт-часы Xiaomi и умные колонки Яндекс Станция Макс.

Как рассказал директор ставропольского филиала Т2 Роман Житник, проект стал способом отметить первую годовщину работы оператора вместе с абонентами. По его словам, компания рассчитывала не просто провести масштабные розыгрыши, но и выразить таким образом благодарность клиентам за выбор оператора.

«Компания Т2 работает на рынке Ставропольского края чуть больше года, и за это время мы реализовали большое количество проектов и инициатив. Сегодня услугами нашей сети может пользоваться более 99% населения края — от крупных городов до малых населенных пунктов. Поэтому первую годовщину мы хотели отметить вместе с жителями Ставрополья: не просто поставить дату в календаре, а создать событие, которое позволило бы поблагодарить людей за выбор компании и доверие», — отметил Роман Житник.

Ставропольский край стал первым регионом присутствия Т2 в Северо-Кавказском федеральном округе. За первый год работы оператор существенно расширил инфраструктуру и вывел на рынок новые тарифные решения и сервисы. В частности, предложил клиентам эксклюзивные условия международного роуминга, в рамках которых стоимость звонков в Россию была обнулена более чем из 70 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

Помимо развития телеком-инфраструктуры, Т2 реализовывал в крае спортивные и общественные проекты. В их числе господин Житник упомянул мероприятия T2 СПОТ, поддержку Шахматного домика в Парке Победы, экологические акции по высадке деревьев и выставку современного искусства NUR NOW x Т2, созданную с использованием искусственного интеллекта.

Отдельное внимание при подготовке «Водопада призов» уделялось прозрачности механики и удобству получения наград. Зарегистрированные пользователи могли отслеживать все этапы акции в личном кабинете, а сообщения о выигрышах получали по SMS.

«Мы стремились сделать условия максимально понятными: абонент видел сроки розыгрышей в приложении и получал дополнительные уведомления в случае победы. Такой подход, на мой взгляд, прежде всего формирует доверие между оператором и абонентом»,— сказал Роман Житник.

По его оценке, проработка деталей проекта прямо отразилась на реакции аудитории. Руководитель филиала отметил, что сотрудники отслеживали комментарии участников и наблюдали, как менялось отношение аудитории после первых этапов розыгрыша и выдачи гарантированных подарков. Он назвал эмоциональный отклик клиентов одним из ключевых показателей для компании, помогающим оценивать востребованность проводимых инициатив.

Говоря о планах на второй год работы, Роман Житник назвал ключевой задачей укрепление позиций Т2 в регионе и стремление сделать оператора первым выбором жителей в сфере цифровых услуг. По его словам, компания продолжит развивать линейку продуктов и расширять участие в региональных проектах.

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