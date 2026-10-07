В Марий Эл на оплату родовых сертификатов направили более 34 млн рублей
07.10.2026, 16:36
В этом году отделение Социального фонда России по Марий Эл направило 34 млн руб. на оплату медицинской помощи по родовым сертификатам. Услуги по программе получили 3,9 тыс. беременных женщин и новорожденных, сообщила пресс-служба Социального фонда России.
В программе участвуют 15 медицинских организаций региона. Родовый сертификат предусматривает оплату ведения беременности, включая обследования, приема родов и наблюдения за ребенком в первый год жизни.
Общая стоимость сертификата составляет 12 тыс. руб.