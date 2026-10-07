В Воронежской области выбрали 15 новых площадок под КРТ для расселения 392 домов
07.10.2026, 16:44
15 новых площадок общей площадью порядка 223 га подобрали в Воронежской области для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Освоение этих участков позволит расселить 392 аварийных многоквартирных дома. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Сейчас в области уже действует восемь соглашений о КРТ, охватывающих около 80 га в Воронеже и ряде муниципальных районов. Их градостроительный потенциал составляет около 995 тыс. кв. м жилой площади. В рамках этих проектов предстоит расселить 146 зданий, в том числе 31 аварийное.
В Воронежской области задействованы все существующие виды КРТ: пять договоров подписаны в отношении жилой застройки, два охватывают нежилые и незастроенные территории, еще один реализуется по инициативе правообладателя.
Новые проекты КРТ жилой застройки предусматривают не только возведение жилья, но и создание сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется строительство или реконструкция детских садов, помещений для дополнительного образования и отделений почтовой связи. Кроме того, за счет внебюджетных источников финансирования будет вестись проектирование новых общеобразовательных школ.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что аукцион на право КРТ площадью 0,93 га в переулке Отличников в Воронеже не состоялся из-за отсутствия претендентов. Победитель торгов должен был разработать проект планировки и за свой счет расселить пять ветхих жилых домов площадью 2,4 тыс. кв. м, подлежащих сносу. Также инвестор обязан был возместить региональному фонду капремонта 36,5 тыс. руб. На освободившейся площадке планировалось возведение жилого комплекса высотой до 14 этажей общей площадью 18,2 тыс. кв. м, рассчитанного на проживание около 600 человек.