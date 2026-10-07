В Воронежской области выбрали 15 новых площадок под КРТ для расселения 392 домов

Сейчас в области уже действует восемь соглашений о КРТ, охватывающих около 80 га в Воронеже и ряде муниципальных районов. Их градостроительный потенциал составляет около 995 тыс. кв. м жилой площади. В рамках этих проектов предстоит расселить 146 зданий, в том числе 31 аварийное.