Во Владикавказе экс-полицейского подозревают в превышении полномочий

Во Владикавказе возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба в СУ СК России по Республике Северной Осетии — Алании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2025 года подозреваемый, отвечавший за охрану автомобилей на стоянке во Владикавказе, за денежное вознаграждение пропустил на территорию посторонних, которые похитили запчасти с большегрузных автомобилей, принадлежавших коммерческой организации.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по делу.

Константин Соловьев