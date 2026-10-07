Белгородской области выделили 1,8 млрд на возмещение ущерба аграриям от атак ВСУ
07.10.2026, 17:04
Правительство России выделило Белгородской области более 1,8 млрд руб. на возмещение ущерба предприятиям агропромышленного комплекса, пострадавшим от атак ВСУ. Поддержку получат 103 организации. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.
В начале июня вопрос о компенсации убытков белгородским аграриям обсуждался на встрече губернатора с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.
Средства направят на восстановление поврежденной техники, зданий и сооружений, возвращение утраченного оборудования, а также компенсацию потерь многолетних насаждений.
«Благодаря этому белгородские предприятия смогут продолжить работу, сохранить коллективы и обеспечить продовольственную безопасность региона и страны», — подчеркнул господин Шуваев.
По его словам, с начала СВО на возмещение ущерба пострадавшим аграрным предприятиям региона уже выделено 4,7 млрд руб.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что за 2026 год белгородские власти направили на поддержку бизнеса, пострадавшего в результате атак ВСУ, более 1,5 млрд руб. Помощь оказали 187 предприятиям.