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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородской области выделили 1,8 млрд на возмещение ущерба аграриям от атак ВСУ

07.10.2026, 17:04
Правительство России выделило Белгородской области более 1,8 млрд руб. на возмещение ущерба предприятиям агропромышленного комплекса, пострадавшим от атак ВСУ. Поддержку получат 103 организации. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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В начале июня вопрос о компенсации убытков белгородским аграриям обсуждался на встрече губернатора с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.
Средства направят на восстановление поврежденной техники, зданий и сооружений, возвращение утраченного оборудования, а также компенсацию потерь многолетних насаждений.
«Благодаря этому белгородские предприятия смогут продолжить работу, сохранить коллективы и обеспечить продовольственную безопасность региона и страны», — подчеркнул господин Шуваев.
По его словам, с начала СВО на возмещение ущерба пострадавшим аграрным предприятиям региона уже выделено 4,7 млрд руб.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что за 2026 год белгородские власти направили на поддержку бизнеса, пострадавшего в результате атак ВСУ, более 1,5 млрд руб. Помощь оказали 187 предприятиям.

Мария Свиридова