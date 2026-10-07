Портфель инвестпроектов донского АИР превысил 430 млрд рублей

Портфель Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР) в 2026 году насчитывает 102 инвестиционных проекта и инициативы с заявленным объемом вложений свыше 430 млрд руб. Около 70% из них приходится на промышленность. Об этом сообщил гендиректор АИР, председатель комитета регионального заксобрания по экономической политике Игорь Бураков на форуме «Запуск нового инвестиционного цикла в Ростовской области».

По словам господина Буракова, не все проекты из портфеля находятся в активной стадии. При этом расширение числа инвестиционных инициатив повышает вероятность того, что при улучшении экономических условий часть из них перейдет к реализации и созданию новых производств.

За 21 год работы АИР привлек в экономику Ростовской области более 740 млрд руб. прямых инвестиций, сообщил господин Бураков.

По данным Росстата, в январе—июне 2026 года объем инвестиций в основной капитал организаций Ростовской области составил 367,5 млрд руб. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по России за тот же период инвестиции в основной капитал снизились на 9,9% в сопоставимых ценах.

Наталья Белоштейн