В Махачкале сносят капитальное строение на проспекте Амет-Хана Султана

В столице Дагестана на проспекте Амет-Хана Султана, 97, начался снос капитального строения. Основанием стало вступившее в законную силу решение суда, сообщает администрация Махачкалы.

Власти отмечают, что демонтаж проводится с участием судебных приставов и в соответствии с требованиями законодательства. В администрации Махачкалы заявили, что продолжат выявлять и демонтировать объекты, возведенные с нарушением градостроительных норм.

Власти города также напомнили, что строительство капитальных объектов без разрешительной документации является нарушением градостроительного законодательства. В зависимости от обстоятельств это может повлечь ответственность, включая снос объекта.

Константин Соловьев