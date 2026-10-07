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В Махачкале сносят капитальное строение на проспекте Амет-Хана Султана

В столице Дагестана на проспекте Амет-Хана Султана, 97, начался снос капитального строения. Основанием стало вступившее в законную силу решение суда, сообщает администрация Махачкалы.

Власти отмечают, что демонтаж проводится с участием судебных приставов и в соответствии с требованиями законодательства. В администрации Махачкалы заявили, что продолжат выявлять и демонтировать объекты, возведенные с нарушением градостроительных норм.

Власти города также напомнили, что строительство капитальных объектов без разрешительной документации является нарушением градостроительного законодательства. В зависимости от обстоятельств это может повлечь ответственность, включая снос объекта.

Константин Соловьев

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