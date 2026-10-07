Храм в микрорайоне «Новый Ростов» планируют достроить в 2029 году

Строительство храма Успения Пресвятой Богородицы в микрорайоне «Новый Ростов» в Ростове на-Дону планируют завершить в 2029 году. Об этом сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий на пресс-конференции ТАСС Юг.

По словам митрополита, проект предусматривает воссоздание облика одноименного храма, который находился в Таганроге и был снесен в 1930 году. Рядом с новым храмом планируется разбить парк.

Храм в Таганроге заложили в 1880 году на пересечении улицы Сенной (ныне Максима Горького) и Соборного переулка. После революции его закрыли, а в 1930 году здание демонтировали.

Согласно представленным в 2023 году параметрам проекта, площадь застройки храма должна составить около 1 тыс. кв. м, высота — более 59 м. Вместимость собора оценивается в 960 человек.

Храм станет частью проекта комплексного развития территории «Новый Ростов», который реализуется на месте бывшего аэропорта в Первомайском районе города. Проект предполагает строительство около 1,8 млн кв. м жилья. Объем инвестиций оценивается в 132 млрд руб.

В рамках проекта также предусмотрено строительство шести школьных комплексов на 6,5 тыс. учащихся и 11 детских садов на 2,8 тыс. мест. Инвестор проекта «ЮгСтройИнвест» уже ввел 24 многоквартирных дома общей площадью 319,6 тыс. кв. м. В 2026 году компания рассчитывает сдать еще семь домов общей площадью 92,3 тыс. кв. м.

Наталья Белоштейн