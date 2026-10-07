В Татарстане со следующего года повысится стоимость патента для мигрантов

С января 2027 года в Татарстане коэффициент, учитывающий региональные особенности рынка труда, увеличится с 2,55 до 2,77. Соответствующий закон подписал раис республики Рустам Минниханов.

Коэффициент используется при расчете фиксированного авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан, работающих по патенту. С 2027 года ежемесячный платеж составит 9,4 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в этом году стоимость патента составляет 7,9 тыс. руб. в месяц, а в 2025 году — 7,3 тыс. руб.

Анна Кайдалова