Билайн и Axenix будут вместе развивать ИИ, Private 5G и корпоративные ИТ-решения

«Сегодня выигрывают не те, кто просто подключил ИИ-модель, а те, кто перестроил бизнес-процессы, операционную, R & D*** деятельность, взаимодействие с клиентами и другие аспекты вокруг новых технологических возможностей и ускорения производственных циклов. В совместных инициативах с Билайном мы будем делать ставку на ИИ-подход: помогать заказчикам из самых разных сфер бизнеса делать ИИ основой ключевых бизнес-процессов: определить приоритетные сценарии, выстроить архитектуру и инфраструктуру, разработать дорожную карту изменений и с самого начала ориентироваться на измеримый бизнес-эффект».