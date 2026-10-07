Билайн и Axenix будут вместе развивать ИИ, Private 5G и корпоративные ИТ-решения
* Enterprise-платформы – комплексные программные решения, созданные для крупных организаций (предприятий, корпораций, холдингов), которые помогают автоматизировать и оптимизировать сложные бизнес-процессы. Они объединяют различные функциональные области (финансы, продажи, персонал, аналитика и т.д.) в единую информационную среду, обеспечивая сквозные операции и согласованную работу всех подразделений.
** Private LTE/5G – частные сети стандартов LTE и 5G. В рамках таких решений может использоваться как технология LTE, так и 5G, в зависимости от требований конкретного проекта к скорости передачи данных, задержке, покрытию, количеству подключенных устройств и другим параметрам.
*** R&D (Research and Development, или «исследования и разработки») – систематическая деятельность, направленная на создание новых знаний, технологий, продуктов, улучшение существующих решений и внедрение инноваций в бизнес-процессы.
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