Астраханский агропром освоит 50 млрд руб. инвестиций

Астраханская область готовится освоить 50 млрд руб. на агропроектах, сообщил зампред правительства региона Илья Волынский. По его словам, это позволит создать более 3,5 тыс. рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минсельхоз Саратовской области Фото: Минсельхоз Саратовской области

Статус особо важных получили шесть проектов, среди них тепличные комплексы пятого поколения, «Астраханская рисовая система» и агрокомплексы по переработке томатов и производству кормовых культур.

Тепличный комплекс «Кедр» уже выпустил 20,5 тыс. тонн томатов, превысив план. Чистая прибыль составила 1,5 млрд руб., средняя зарплата сотрудников 82 тыс. руб. Производитель томатной пасты «Томарина» к середине 2026 года вложил 9,6 млрд руб., введены теплицы и перерабатывающий завод. «Астраханская рисовая система» сформировала земельный банк на 23,7 тыс. га.

По данным минсельхоза региона, «Кедр» готовится запустить вторую очередь, после чего ежегодное производство овощей вырастет до 15 тыс. тонн. «Томарина» расширила земельный банк до 2 тыс. га и сможет выпускать до 20 тыс. тонн томатной пасты в год. Компания «Рыбные корма» приступила ко второму этапу: дополнительная линия на 50 тыс. тонн кормов для аквакультуры заработает в первом квартале 2027 года.

На завершающей стадии модернизация птицефабрики «Владимировская», строительство овощехранилищ и запуск завода рыбных кормов на 25 тыс. тонн в год. По словам господина Волынского, соглашения, заключенные на ПМЭФ-2026, дадут дополнительно 11,5 млрд руб. и 380 рабочих мест до 2030 года.

Нина Шевченко